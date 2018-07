Paul-Celan-Preis für Übersetzer Thomas Brovot

Darmstadt (dpa) - Der Übersetzter Thomas Brovot (Jahrgang 1958) erhält den Paul-Celan-Preis 2018 für sein Gesamtwerk. Die Auszeichnung ist mit 15 000 Euro verbunden. Der Deutsche Literaturfonds vergibt sie jedes Jahr für «herausragende Übersetzungen» während der Frankfurter Buchmesse. Der gebürtige Kölner Brovot arbeitet als freier Übersetzer in Berlin. Er überträgt vor allem literarische Texte aus dem Spanischen ins Deutsche, wie der Literaturfonds am Freitag in Darmstadt mitteilte.