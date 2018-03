Paul Ehrlich-Preis: Forschung zu entzündlichen Erkrankungen

Cerami hat nach seiner akademischen Karriere eine Pharmafirma im US-Bundesstaat New York gegründet. Wallach arbeitet am Weizmann Institute of Science in Rehovot. Sie haben unabhängig voneinander die Bedeutung des Botenstoffs TNF (Tumornekrosefaktor) entschlüsselt. Die Neutralisierung dieses Stoffes sei durch sie «zu einem der wichtigsten Therapieprinzipien in der Medizin» geworden, hieß es am Montagmittag bei einer Pressekonferenz. Rheuma, Schuppenflechte, Morbus Crohn und andere chronisch-entzündliche Erkrankungen würden heute weltweit mit Antikörpern oder Proteinen behandelt, die TNF neutralisieren.

Der Nachwuchspreis geht an Tim J. Schulz (38) vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Der Biochemiker wird für seine Arbeiten über weiße und braune Fettzellen geehrt. Sein Preis ist mit 60 000 Euro dotiert. Braunes Fett ist eine Art Heizgewebe, das Energie verbrennt. Weißes Fett dient als Energiespeicher.