Paul Ehrlich-Preise für Forschung zu Autoimmunerkrankungen

Die mit 120 000 Euro dotierte Ehrung wird (um 17.00 Uhr) in der Frankfurter Paulskirche überreicht. Zuvor (13.00 Uhr) stehen die Preisträger bei einer Pressekonferenz in der Frankfurter Goethe-Universität Rede und Antwort. Der mit 60 000 Euro dotierte Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an Tim J. Schulz (38) vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam.

Der Paul Ehrlich-Preis wird traditionell am 14. März, dem Geburtstag des Nobelpreisträges Paul Ehrlich, in der Paulskirche verliehen. Die renommierte Auszeichnung für Mediziner wird seit 1952 verliehen. Von den bisher 126 Geehrten haben später 22 den Nobelpreis erhalten.