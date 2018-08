Peinliche Datenpanne bei Mittelthüringischer Sparkasse

Erfurt (dpa/th) - Die Mittelthüringische Sparkasse hat in einer Rundmail aus Versehen über 400 Datensätze an verschiedene Empfänger verschickt. Es habe sich um eine Mail an die Interessenten von Immobilien im Kreis Weimar gehandelt, sagte Sparkassensprecher David Maisel am Montag. Den Empfängern sei das Expose zu einem Objekt zugeschickt worden.