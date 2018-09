Pendlerhauptstadt Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt ist einer Studie zufolge die Pendlerhauptstadt Deutschlands. In keiner anderen Großstadt ist der Anteil der Einpendler an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten so hoch wie hier, wie aus einer Studie hervorgeht, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Dienstag vorlegte. «Fast zwei Drittel aller in Frankfurt Beschäftigten wohnen nicht in der Stadt», sagte IHK-Präsident Mathias Müller. Nur Düsseldorf und Stuttgart erreichten ähnlich hohe Werte.