Pendlerströme von und nach Hessen nehmen weiter zu

Frankfurt/Main (dpa) - Hessen bleibt ein attraktiver Arbeitsort, der Pendler aus den benachbarten Bundesländern wie auch aus dem Ausland anzieht. Zur Mitte des Jahres 2017 ist die Zahl derjenigen, die zur Arbeit nach Hessen pendeln, um 5 Prozent auf fast 371 000 gestiegen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Auch die Zahl der in anderen Bundesländern arbeitenden Hessen stieg an - und zwar um 3,9 Prozent auf knapp 247 000.