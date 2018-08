Personal-Studie: Hessen bei Kita-Betreuung im Mittelfeld

Nach Ansicht der Autoren lässt sich die Betreuungsqualität vor allem an der Entwicklung der Personalstärke ablesen. Der sogenannte Personalschlüssel liegt durchschnittlich im Westen pro Fachkraft bei 3,6 Krippenkindern. Hessen rangiert damit bundesweit auf Platz neun, also im guten Mittelfeld. Bei den Kindergartenkindern belegt Hessen den elften Platz. Das geht aus dem Ländermonitor «Frühkindliche Bildungssysteme» der Stiftung hervor. Stichtag der Datenerhebung war der 1. März 2017.

Dabei kommt es laut den Machern der Studie in Hessen darauf an, wo man wohnt. In keinem anderen Bundesland ist die Betreuungssituation so unterschiedlich. So musste im vergangenen Jahr eine Fachkraft im Landkreis Fulda rein rechnerisch mehr als vier Kindergartenkinder mehr betreuen als in Darmstadt. Zudem habe sich die Situation der Kita-Leiterinnen im Land verschlechtert. 18,7 Prozent der Leiterinnen haben keine Zeit für ihre Leitungsaufgaben. Das sind mehr als sieben Prozentpunkte mehr als im westdeutschen Durchschnitt.