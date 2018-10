Personalmangel: HLB setzt teilweise Busse statt Bahnen ein

Frankfurt/Main (dpa(lhe) - Die Hessische Landesbahn kämpft seit Wochen mit Zugausfällen aufgrund von Personalmangel - auch am Montag waren mehrere Verbindungen betroffen. Auf den Wetterauer Bahnlinien RB 16 von Friedberg nach Friedrichsdorf, RB 47/48 Friedberg-Wölfersheim/Nidda und RB 46 Gießen-Gelnhausen sollen deshalb vom 15. Oktober bis zum 8. Dezember teilweise Busse statt Bahnen fahren. Wie die Hessische Landesbahn (HLB) mitteilte, solle den Fahrgästen so eine verlässliche Leistung geboten werden, auf die sie sich einstellen können. Dadurch will das Unternehmen kurzfristige Ausfälle vermeiden. Am Montag fielen auf allen drei Linien jeweils mehrere Fahrten aus.