Personelle Neuaufstellung bei Stiftung Point Alpha

Geisa (dpa) - Der Stiftungsrat und der Vorstand der Stiftung Point Alpha sind personell neu aufgestellt worden. Wie die beiden Gremien am Sonntag gemeinsam mitteilten, wird Thüringens Landtagspräsident Christian Carius stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates und der frühere Staatssekretär Stefan Baldus neues Mitglied des Rates. Zu ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstands wurden der frühere Chefredakteur der «Südthüringer Zeitung», Berthold Dücker, und Eberhard Fennel, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Hünfeld, bestellt. Das beschloss der Stiftungsrat den Angaben zufolge auf einer Sitzung am Samstag. Die Stiftung betreibt am ehemaligen Nato-Abhörstandort Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze eine Gedenkstätte.