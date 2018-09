Peruanischer Landwirt für Kampf gegen Energiekonzern geehrt

Kassel (dpa/lhe) - Der peruanische Landwirt und Bergführer Saúl Luciano Lliuya hat am Sonntag den Kasseler Bürgerpreis «Das Glas der Vernunft» entgegengenommen. Der 37-Jährige wurde für seinen juristischen Kampf gegen einen deutschen Energiekonzern ausgezeichnet. Er will RWE zwingen, Verantwortung für Folgen des Klimawandels zu übernehmen. «Sie haben bereits jetzt ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben, lieber Saúl!», sagte die Laudatorin Claudia Kemfert, Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.