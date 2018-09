Petkovic: Bis jetzt keine Gedanken ans Karriereende

Petkovic hat bei keinem der vier Grand Slams in diesem Jahr die zweite Turnierwoche erreicht und ist bei den seit Sonntag beendeten US Open knapp in Runde eins an der Lettin Jelena Ostapenko gescheitert. An einen Abschied denke sie erst, wenn sie einmal nicht mehr mithalten könnte, «dann will ich das auch nicht mehr», erklärte die Darmstädterin.