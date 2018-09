Pfandsammlerin zwingt S-Bahn zu Notbremsung

Frankfurt/Main(dpa/lhe) - Eine Pfandsammlerin hat in Frankfurt eine S-Bahn zu einer Notbremsung gezwungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 58 Jahre alte Frau in der Nacht zuvor im Gleisbett der S-Bahnstation Konstablerwache nach Flaschen gesucht. Ein Bahnmitarbeiter warnte den Lokführer der einfahrenden Linie 3, der die Notbremsung einleitete. Der Frau passierte nichts. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.