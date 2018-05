Pfeiffer Vacuum startet mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr

«Das Jahr 2018 hat im Hinblick auf die Entwicklung von Umsatz und Auftragseingang stark begonnen», schreibt Pfeiffer im Quartalsbericht. Mit 194 Millionen Euro lag der Auftragseingang fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor. Allerdings sei die Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte noch nicht gut einzuschätzen. Dennoch peilt der Vorstand für 2018 weiterhin deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Eine genauere Prognose will das Unternehmen bei der Hauptversammlung am 23. Mai abgeben.