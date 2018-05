Pferd auf der Straße: Zusammenstoß mit Motorrad

Schmitten (dpa/lhe) - Ein frei laufendes Pferd ist beim Zusammenstoß mit einem Motorrad im Hochtaunuskreis schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Fahrer des Zweirads kam mit dem Schrecken davon. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall bereits am Samstag auf einer Straße in Schmitten im Taunus. Das Pferd sei von einer Koppel ausgebrochen und frei herumgelaufen. Es wurde mit schweren Verletzungen an den Vorderbeinen in eine Tierklinik gebracht.