Pferd flüchtet über Auto hinweg

Ebsdorfergrund (dpa/lhe) - Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Mittelhessen ist ein Pferd so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Tier am Samstag in Ebsdorfergrund (Kreis Marburg-Biedenkopf) ausgerissen und auf die Straße geflüchtet, wo ihm ein Auto entgegenkam. Zwar habe der Fahrer das Pferd gesehen und abgebremst, es Pferd sei aber über das Auto hinweggetrampelt, habe auf der Beifahrerseite die Scheibe demoliert und sei dann gestürzt. Dabei habe es sich so schwer verletzt, dass es habe eingeschläfert werden müssen. Menschen wurden nicht verletzt - auf der Beifahrerseite des Wagens saß nach Angaben des Sprechers niemand.