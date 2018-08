Pferd frisst Grünabfälle und stirbt: Verdächtiger gemeldet

Geinsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Mann hat sich bei der Polizei gemeldet und zugegeben, Grünabfälle auf einer Weide in Geinsheim (Kreis Groß-Gerau) verteilt zu haben. Ein Pferd war dort Mitte des Monats nach dem Verzehr der Abfälle gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Mann bei den Beamten gemeldet, nachdem er in den Medien über das verendete Pferd gelesen hatte. Er gab demnach an, nicht gewusst zu haben, dass das auf der Weide von ihm abgelegte Jakobskreuzkraut für Tiere schädlich sein kann. Die Polizei wies darauf hin, keine fremden Tiere zu füttern, weil dies Krankheiten auslösen und zum Tode führen könne.