Pfingstwetter sorgt für Abwechslung

Offenbach (dpa/lhe) - Wanderausflug, Schwimmbad oder Grillparty am langen Pfingstwochenende? Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist das durchaus drin - Alternativpläne oder zumindest ein Regenschirm schaden aber keineswegs. Denn mit Sonne, Wolken und Gewittern sind die Pfingsttage in Hessen von reichlich Abwechslung geprägt, wie ein DWD-Sprecher am Donnerstag mitteilte.