Pharmahersteller CSL Behring: Richtfest für Millionenprojekt

Marburg (dpa/lhe) - Ein rund 360 Millionen Euro teures Neubauprojekt des Pharmaunternehmens CSL Behring in Marburg nimmt Gestalt an. Am Dienstag wurde Richtfest für das Gebäude gefeiert, in dem eine neue Anlage zur Herstellung von Medikamenten aus Humanplasma entstehen wird. Die Arzneien sind unter anderem für Patienten mit Blutgerinnungsstörungen gedacht. Wie das Unternehmen am mitteilte, sollen dadurch am Standort Marburg 150 neue Jobs geschaffen werden. Die Bauarbeiten sollen in zwei Jahren abgeschlossen werden, die Produktion soll dann Ende 2022 beginnen.