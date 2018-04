Pilot nimmt Nigerianer nicht mit: Abschiebung verhindert

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Pilot hat am Frankfurter Flughafen einen Mann aus Nigeria nicht an Bord genommen und so dessen Abschiebung vorerst verhindert. Das Regierungspräsidium in Gießen teilte am Dienstag mit, der Mann sei ausreisepflichtig und solle weiterhin «nach den Regeln des Dublin-Abkommens nach Italien überstellt werden». Zuvor hatten die «Frankfurter Rundschau» (FR) sowie der Darmstädter Verein «vielbunt» - er betreut unter anderem homosexuelle Flüchtlinge - über den Fall berichtet.