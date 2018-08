Pilotengewerkschaft: Einheitliche Streikregeln in Europa

Eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair rollt am Flughafen-Terminal vorbei. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Berlin (dpa) - Angesichts des Arbeitskampfes beim Billigflieger Ryanair fordert die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gleiche Streikregeln in der EU. «Bislang sind die Unterschiede bei den Tarifvertragsrechten in den europäischen Ländern zu groß. Das muss dringend vereinheitlicht werden», sagte VC-Präsident Martin-Joachim Locher der «Passauer Neuen Presse» (Samstag). «Allerdings gestaltet sich das aufgrund der momentanen Gesetzeslage sehr schwierig. In der nächsten Zukunft sehe ich keine Verbesserung.»