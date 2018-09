Pilotengewerkschaft: Flugausfälle an großen Ryanair-Basen

Frankfurt/Dublin (dpa) - Der am Mittwochmorgen angelaufene Streik der Beschäftigten bei Ryanair soll nach Planung der Pilotengewerkschaft VC vor allem die großen Standorte der irischen Billig-Airline in Deutschland lahmlegen. «Der Streik läuft. Es sind alle zwölf deutschen Basen betroffen, besonders die großen in Frankfurt/Rhein-Main, Hahn und an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld», sagte der Vizechef der Vereinigung Cockpit (VC), Markus Wahl. «Da kommt es heute verstärkt zu Ausfällen.» Nach seinen Informationen dürfte es bis zum Ende des Ausstands am frühen Donnerstagmorgen 150 Streichungen von Flügen aus und nach Deutschland geben. Von dieser Zahl geht auch Ryanair aus.