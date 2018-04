Pizzeria steht lichterloh in Flammen: Hoher Sachschaden

Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Archiv

Homberg (dpa/lhe) - Aus den Fenstern einer Pizzeria in Homberg (Ohm) haben in der Nacht zum Donnerstag meterhohe Flammen geschlagen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - die beiden Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden betrage etwa 750 000 Euro. Die Polizei rief Fachleute des Landeskriminalamts hinzu, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen.