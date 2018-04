Pizzeria steht lichterloh in Flammen: hoher Sachschaden

In einer Pizzeria im Homberg kam es zu einem Großbrand. Foto: Philipp Weitzel

Homberg (dpa/lhe) - Aus den Fenstern einer Pizzeria in Homberg (Ohm) haben in der Nacht zum Donnerstag meterhohe Flammen geschlagen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - die beiden Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden betrage etwa 750 000 Euro.