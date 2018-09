Plagiate in großem Stil in Nobel-Boutiquen: Prozess eröffnet

Das Landgericht in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Frankfurt hat am Donnerstag der Prozess gegen zwei Frauen begonnen, die in ihren beiden Nobel-Boutiquen im großen Stil Handtaschen-Plagiate und andere Fälschungen verkauft haben sollen. Angeklagt ist die 38 Jahre alte ehemalige Geschäftsführerin sowie deren 50-jährige Schwester, die als Verkäuferin arbeitete. Sie betrieben die Boutiquen in der Frankfurter Goethestraße, wo die internationalen Edelmarken vertreten sind, sowie am Flughafen. Kunden waren vor allem Touristen aus Übersee.