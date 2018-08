Planungen der Hessenkassen-Kommunen gehen voran

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am Entschuldungsprogramm Hessenkasse nehmen mittlerweile 178 Kommunen im Land teil. Alle diese Städte, Gemeinden und Landkreise erhielten in Kürze die Bewilligungsbescheide zur Teilnahme an dem Programm, kündigten Finanzminister Thomas Schäfer und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) am Mittwoch in Wiesbaden an. Die Bewilligungsbescheide gelten praktisch als Eintrittskarte in die Hessenkasse und legen für jede dieser Kommunen fest, wie viele Euro ihrer Kassenkredite die Hessenkasse übernimmt. Zugleich werde geregelt, wie viel und wie lange die Kommune Eigenbeiträge in dem Programm leiten müssen.