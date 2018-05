Plenum im Landtag debattiert über Landessozialbericht

Weiteres Thema im Landtagsplenum ist die bessere Absicherung des Landes für künftige Zahlungen an seine Pensionäre - dazu soll ein Alterssparbuch gesetzlich verankert werden. Außerdem diskutieren die Abgeordneten unter anderem über den Vorschlag der SPD-Fraktion zur Abschaffung der Straßenbeiträge. Um den Bau und die Sanierung von Straßen zu bezahlen, solle das Land künftig pauschal 60 Millionen Euro im Jahr zusätzlich an die Städte und Gemeinden überweisen - so die Vorstellungen der Sozialdemokraten.