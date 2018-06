Plus durch Online-Handel und Bevölkerungswachstum

Seit der Eröffnung des Zentrums der Deutschen Post DHL vor zwei Jahren seien rund 650 Menschen eingestellt worden, die meisten in Teilzeit, sagte Personalchef Christof Schick. Die Beschäftigten kämen aus 50 verschiedenen Nationen, nur knapp jeder Dritte habe einen deutschen Pass. «Ohne die Flüchtlingswelle könnten wir die Anlage nicht betreiben.»

Die Deutsche Post hat 34 Paketzenten in Deutschland. Das Zentrum in Obertshausen im Kreis Offenbach sei nicht nur das größte, sondern auch das modernste und leistungsfähigste, sagte Rehberg. Weitere solche Zentren seien geplant, zunächst 2019 in Bochum und bald darauf auch in Ludwigsfelde bei Berlin.