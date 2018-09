Point Alpha: Neue Direktorenstelle für Grenzgedenkstätte

Rasdorf/Geisa (dpa) - Der Rat der Point Alpha Stiftung an der hessisch-thüringischen Grenze hat rund drei Monate nach der Trennung von der bisherigen Leiterin die Stelle des Stiftungsdirektors neu ausgeschrieben. Gesucht werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt «eine erfahrene und dynamische Persönlichkeit», wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Sie solle die organisatorische und wirtschaftliche Gesamtleitung mit dem Ziel übernehmen, das Profil der Stiftung national und international weiter auszubauen. Die Bewerber sollen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister, Master oder Staatsexamen) in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, Geschichte, Museumsmanagement, Museumspädagogik oder in einem vergleichbaren Studiengang verfügen.