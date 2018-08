Pokal-Aus: Eintracht-Präsident Fischer hat «keine Bange»

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat nach den Niederlagen im Supercup und DFB-Pokal keine Angst, in der neuen Fußball-Saison schwere Zeiten erleben zu müssen. «Wir sind breit genug aufgestellt und brauchen Zeit, um die Spielsystematik umzusetzen», sagte er im Interview in der Sendung «Heimspiel» des Hessischen Rundfunks am Dienstag. «Ich habe keine Bange. Ich weiß durchaus, dass am Anfang das Getriebe noch nicht funktionieren kann.»