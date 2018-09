Pokalsieger Frankfurt spielt im Januar beim Florida Cup mit

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt bereitet sich für die kommende Rückrunde in der Bundesliga in Florida vor. Die Hessen nehmen vom 8. bis 13. Januar beim Florida Cup in Orlando teil, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Gegner bei dem sechstägigen Wettbewerb sind Ajax Amsterdam, sowie das brasilianische Duo Flamengo Rio de Janeiro und der FC Sao Paolo. «Wir kommen wieder einen Schritt näher, jedes Jahr in den USA präsent zu sein bis zur FIFA WM 2026», sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic. Die Medienreichweite spiele «eine große Rolle, um die Präsenz in den USA weiter zu stärken», fügte der ehemalige Torjäger an.