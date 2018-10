Pokalspiel Darmstadt gegen Hertha fängt 15 Minuten später an

Darmstadt (dpa) - Das DFB-Pokalspiel der 2. Runde zwischen dem Zweitligisten Darmstadt 98 und Erstligist Hertha BSC fängt mit einer Viertelstunde Verspätung an. Das teilte der gastgebende Verein am Dienstagabend mit. Der Bus der Berliner stand im Stau und kam erst um 17.45 Uhr am Stadion an. Spielbeginn soll nun um 18.45 Uhr sein.