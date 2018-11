Polen stärkste Gruppe der EU-Ausländer in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Polnische Staatsangehörige sind die größte Gruppe der EU-Ausländer in Hessen. Danach folgten Italiener und Rumänen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. 471 700 ausländische Staatsangehörige aus der Europäischen Union (EU) lebten im Jahr 2017 in Hessen. Die Gesamtzahl der Ausländer im Land lag nach Angaben der Statistiker bei 1,05 Millionen.