Politbarometer prognostiziert schwierige Regierungsbildung

Ein Wahlzettel wird in eine Wahlurne gesteckt. Foto: Bernd Weissbrod/Archiv

Mainz/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volksparteien in Hessen müssen laut dem ZDF-Politbarometer bei der Landtagswahl im Oktober mit großen Verlusten und einer schwierigen Regierungsbildung rechnen. Wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde, käme nur eine große Koalition oder eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP auf die notwendige Mehrheit im Landtag, erklärte das ZDF am Freitag.