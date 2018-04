Polizei: Brennende Autos passen nicht ins übliche Schema

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Autos, die über Ostern in Frankfurt in Flammen aufgingen, wurden nach den bisherigen Ermittlungen vorsätzlich in Brand gesetzt. Darauf deute alles hin, teilte die Polizei am Dienstag mit. Allerdings gibt es wenig Hinweise, dass die beiden Fälle im Zusammenhang mit anderen abgefackelten Fahrzeugen aus den vergangenen Monaten stehen. «Es passt nicht ins Schema - weder von den Örtlichkeiten noch von den Fahrzeugen», sagte ein Sprecher.