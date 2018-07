Polizei: Darmstädter Heinerfest bisher friedlich

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einer positiven Zwischenbilanz der Polizei geht das Darmstädter Heinerfest in die Schlussphase. «Bisher ist alles weitgehend ordentlich und gesittet verlaufen. Wir sind angenehm überrascht», sagte ein Sprecher am Sonntag über das fünf Tage dauernde Fest. Zwar habe man noch keine genauen Besucherzahlen, es sei aber davon auszugehen, dass in den vergangenen Tagen mehrere Hunderttausend Menschen zu dem Fest kamen, fügte er hinzu. Details zur Polizeistrategie wollte er nicht nennen. Davor hatte die Polizei angekündigt, sie wolle konsequent gegen Störer vorgehen.