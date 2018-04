Polizei: Explosion an Auto in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - An einem Auto in Wiesbaden hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Ein Mensch sei verletzt worden, berichtete die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Straße wurde abgesperrt, die Ermittlungen liefen an. Die Polizei gehe nicht von einer politisch motivierten Tat aus, hieß es.