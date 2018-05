Polizei: Keine Rechnung für Suche nach vermissten Mädchen

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Polizei wird nach dem großen Sucheinsatz in Osthessen für drei vorübergehend vermisste Kindergarten-Kinder keine finanziellen Forderungen stellen. Die Beamten seien wegen einer Gefahrenlage tätig gewesen. Da die Kinder nicht mit Vorsatz gehandelt hätten, würden auch keine Gebühren für den Rettungseinsatz am Montag erhoben, erklärte Polizeisprecher Manfred Knoch am Mittwoch in Bad Hersfeld.