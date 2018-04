Polizei: Tote bei Brand nicht Opfer eines Verbrechens

Friedewald (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Frau bei einem Hausbrand in Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) gibt es keinen Verdacht auf einen kriminellen Hintergrund. Für den Tod der Frau komme Fremdverschulden nach ersten Erkenntnisse nicht in Frage, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Bad Hersfeld nach ersten Ergebnissen der Obduktion. Details zur Leichenschau lagen noch nicht vor. Es müssten noch toxikologische Tests gemacht werden. Die Frau war in der vergangenen Woche nach einem Brand in der Dachgeschosswohnung gefunden worden. Auch zur Brandursache konnten die Beamten noch nichts sagen.