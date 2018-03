Polizei beendet Einsatz in Ludwigshafener Schulzentrum

Eine Frau hatte am Morgen berichtet, sei habe einen etwa 14 Jahre alten Jugendlichen mit Pistole in Richtung des Zentrums gehen sehen. Die Gebäude wurden daraufhin abgesperrt und durchsucht, während sich Schüler und Lehrer sicherheitshalber in ihren Klassenzimmern verbarrikadierten. Als klar war, dass sich niemand auf den Fluren befindet, waren die Schüler in eine nahe Turnhalle gebracht worden.