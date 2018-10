Polizei bringt Betrunkenen nach Hause: Kurz darauf Unfall

Heidenrod (dpa) - Ein betrunkener Fußgänger ist nach einer Kontrolle durch die Polizei in Südhessen trotzdem in seinen Lieferwagen gestiegen und prompt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Streifenbeamte hatten bei dem 43-Jährigen, der am Dienstagabend eine Bundesstraße entlang gelaufen war, zunächst 1,3 Promille gemessen und ihn daraufhin nach Hause begleitet, wie die Polizei mitteilte. Am Ende hieß es dort aber: «Offenbar hatte er den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden.»