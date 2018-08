Polizei entdeckt Cannabisplantage in Maisfeld

Darmstadt (dpa/lhe) - In einem Maisfeld nahe Darmstadt hat die Polizei eine Cannabisplantage entdeckt. Nach der Ernte hätten die Drogen einen Verkaufswert von etwa 150 000 Euro gehabt, teilte die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mit. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, eine Streife kontrollierte am Mittwoch das Feld und entdeckte darin 129 Cannabispflanzen. Getarnt waren die bis zu 1,80 Meter hohen Gewächse von dem Mais am Feldrand. Sie standen kurz vor der Reife, geerntet worden wären 15 bis 25 Kilogramm Cannabis. Der mutmaßliche Besitzer der Plantage konnte von der Polizei nicht angetroffen werden, der 27-Jährige ist noch im Urlaub.