Polizei ermittelt nach AfD-Veranstaltung

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer Veranstaltung der AfD und einer Gegendemonstration am Freitag in Hanau-Steinheim ermittelt die Polizei gegen drei Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zwei Männer im Alter von 71 und 74 Jahren sollen mit einem 43-Jährigen in Streit geraten sein, berichtete die Polizei am Montag in Offenbach. Dieser sei in wechselseitigen Handgreiflichkeiten geendet. Danach wurde ein Rettungswagen gerufen. Ob damit jemand in ein Krankenhaus gebracht wurde und wenn ja, warum, stand zunächst nicht fest. Die Polizei ermittle nach zwei Anzeigen gegen alle Beteiligten. Dabei hofft sie auf Zeugen.