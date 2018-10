Polizei ermittelt nach Beschädigungen an Wahlplakaten

In Frankfurt wurden am Wochenende in den Stadtteilen Riedberg, Riederwald sowie auf der Eschersheimer Landstraße insgesamt 29 Wahlplakate beschädigt oder von Straßenlaternen gerissen. In der Mehrzahl seien Plakate der AfD betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im osthessischen Tann rissen Unbekannte ein FDP-Plakat aus der Halterung, in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) ging am Freitagabend eine Wahlwerbung der AfD in Flammen auf.