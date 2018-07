Polizei ermittelt nach rätselhafter Entführung

Taunusstein (dpa/lhe) - Die Polizei hat vier Verdächtige in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung festgenommen. Unklar ist nach Angaben der Ermittler aber auch noch die Rolle des mutmaßlichen Opfers. Der 19-Jährige, den seine Mutter am Donnerstag als vermisst gemeldet hatte, sei unter den Festgenommenen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Wiesbaden.