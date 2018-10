Polizei ermittelt nach zwei Bränden in Tiefgarage

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach zwei Bränden am vergangenen Wochenende in einer Tiefgarage in Darmstadt-Kranichstein ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Schon allein wegen des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittler suchen Zeugen, die bei den Bränden am Samstag und Sonntag Beobachtungen gemacht haben.