Polizei ermittelt wegen Beleidigung einen Rabbiner

Offenbach (dpa/lhe) - Mehrere Jugendliche sollen nach Angaben der Polizei in Offenbach einen Rabbiner beleidigt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden Zeugen der möglichen Straftat am frühen Mittwochabend gesucht. Ein Angehöriger des jüdischen Geistlichen hatte nach Polizeiangaben im Stadtteil Nordend eine Streife zu Hilfe gerufen, die sich in der Nähe befand. Die Beamten trafen den Geistlichen sowie sechs Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren zusammen an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, was die Jugendlichen genau riefen und ob sie schon einmal wegen ähnlicher Delikte auffielen.