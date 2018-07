Polizei erschießt 19-Jährigen: Ermittlungen eingestellt

Mörfelden-Walldorf/Darmstadt (dpa/lhe) - Gut acht Monate, nachdem die Polizei einen 19-Jährigen in Mörfelden-Walldorf erschossen hat, sind die Ermittlungen gegen die drei Beamten eingestellt worden. Es liege keine Straftat vor, teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Freitag in Darmstadt mit. Der mit einem Messer bewaffnete junge Erwachsene war am frühen Morgen des 28. Oktobers von acht Polizei-Kugeln getroffen worden, ein Schuss in den Oberkörper war der Obduktion zufolge tödlich.