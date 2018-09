Polizei erwischt Hunderte Temposünder

«Spitzenreiter» war am Montagabend ein Autofahrer, der mit Tempo 181 erwischt wurde. Von den 600 Fahrern, die zu schnell unterwegs waren, müssen nun 22 mit Fahrverboten rechnen. 185 Fahrer - 58 davon in Kraftfahrzeugen über 7,5 Tonnen - erhalten nun Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld. Mit einer Geldbuße müssen 415 Fahrer rechnen. 60 von ihnen waren in Fahrzeugen über 7,5 Tonnen unterwegs.