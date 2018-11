Polizei fängt entlaufene Pferde ein: Besitzer unbekannt

Brensbach (dpa/lhe) - Gleich fünf entlaufene Pferde und ein Pony haben am frühen Freitagmorgen die Polizei in Brensbach (Odenwaldkreis) beschäftigt. Mehrere Anrufer hatten die Tiere am Morgen bei der Polizei gemeldet, wie ein Sprecher in Darmstadt sagte. Eine Anruferin habe zunächst nur von zwei, ein weiterer Anrufer dann schon von drei bis vier Pferden berichtet. Eine Streifenwagenbesatzung sei daraufhin rausgefahren und habe sechs Tiere auf der Kreisstraße 88 entdeckt. Es habe die Gefahr bestanden, dass sie auf die Bundesstraße 38 laufen könnten.