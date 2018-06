Polizei fängt entlaufene Schafherde ein

Steinheim/Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat an der vielbefahrenen Bundesstraße 45 eine ausgebüxte Schafherde eingefangen - und damit womöglich schwere Unfälle verhindert. Die 15 Tiere hatten den Zaun ihres Geheges heruntergetreten und waren zu einer benachbarten Wiese in der Nähe von Hanau (Main-Kinzig-Kreis) gelaufen, wie die Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Besorgte Autofahrer alarmierten die Ordnungshüter, die nicht nur die Schafe wieder in ihr Gehege zurücktrieben, sondern auch noch den zerstörten Zaun wieder richteten. Wieso die Tiere am Mittwoch wegliefen? «Vermutlich weil das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ja bekanntlich immer grüner ist», witzelte ein Sprecher der Behörde.